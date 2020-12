Découvrez les lieux de tournage de la série belge "Invisible"

Après la diffusion des deux derniers épisodes d'Invisible hier soir, on vous propose de découvrir quelques lieux de tournage de la série. Plongez-vous dans notre carte interactive et essayez de reconnaître les décors de votre série belge ! La série est, elle, en intégralité sur Auvio jusqu'au 27 décembre. Profitez-en !

"On a tourné dans beaucoup d’endroits en Belgique (Rixensart, Jodoigne, Braine-le-Comte, Bruxelles,...) afin de recréer la ville de Creux qui n’existe pas, nous confie la productrice de la série, Annabella Nezri. Ces décors peu exploités et qu’on ne connaît pas encore dans le paysage audiovisuel belge montrent que la Belgique est variée et qu’il n’y a pas que les Ardennes".

Découvrez la carte interactive ci-dessous et cliquez sur les icônes d'œil pour dévoiler les images liées aux épisodes de la série.