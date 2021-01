Revoir : "La face cachée du bio", découvrez l’offre de #Investigation sur Auvio !

Ce mercredi 13 janvier dernier, vous avez pu découvrir le numéro d’Investigation consacré à la face cachée du bio : Argent, goût, santé, dérives… Bien que souvent présenté comme alternative idéale, celle-ci n’est pas sans travers.

Le secteur est en pleine croissance. 96% des Belges achètent au moins un produit bio par an, et deux Belges sur trois achètent leurs produits bio en grande surface. Pour répondre à la demande, la grande distribution et les entreprises agroalimentaires s’organisent. Et leurs méthodes posent question. #Investigation vous dévoile comment des travailleurs sont exploités à l’autre bout de l’Europe pour nous permettre de manger des fruits et légumes bio. Découvrez un extrait de l’émission :