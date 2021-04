Investigation : Vieux fers, le vrai prix du recyclage

Ce mercredi 28 avril, votre magazine d’enquête #Investigation se penche sur les entreprises de recyclage de métaux inscrites dans une économie circulaire utile, mais responsables d’une pollution sans précédent.

Nos déchets métalliques sont au cœur d’un scandale environnemental. Nos voitures hors d’usage, nos vieux équipements électriques et électroniques terminent leur vie dans des broyeurs à métaux.

Chaque année, ces industries recyclent plus de 3 millions de tonnes de ferrailles en Belgique. Derrière cette économie circulaire utile se cache une pollution sans précédent. Les entreprises de recyclage de métaux sont responsables des plus grosses émissions de PCB de toute l’Europe. Ces polluants sont toxiques et extrêmement persistants.

Confrontée à la loi du silence du secteur, l’équipe journalistique va engager des moyens inédits pour documenter cette pollution et en mesurer l’impact. Avec l’aide de scientifiques et de citoyens, le magazine #Investigation va révéler une étude jamais tentée par les pouvoirs publics. Pour les populations riveraines, elle représente un espoir. Celui de faire bouger les lignes.

Une enquête signée Emmanuel Morimont.