Investigation : Vaccination, à la recherche du temps perdu

70% de la population belge vaccinée pour la fin de l’été 2021, c’était le pronostic des autorités il y a quelques semaines encore. Aujourd’hui, cet horizon, qui doit permettre un retour à la vie normale, est jugé de plus en plus improbable par de nombreux experts de terrain.

Entre problèmes informatiques, livraisons aléatoires de vaccins, effets indésirables, médecins généralistes tenus à l’écart du circuit officiel et choix stratégiques contestés : de nombreuses voix s’élèvent pour dénoncer la cadence de vaccination en Belgique depuis le début de l’année.

Pourrions-nous aller plus vite et comment ? Manquons-nous de flexibilité et d’audace ? Quels sont les secrets des pays qui font la course en tête ? Que deviendront nos données de vaccination ?

Durant près de 3 mois, les équipes d’#Investigation se sont glissées au cœur de cette campagne inédite en Belgique pour tenter d’y voir clair sur ces questions cruciales.