INVESTIGATION, un épisode inédit sur la "mafia" du Football Belge : "Le milieu du terrain "

#Investigation vous offre un nouvel épisode concernant deux ans et demi d’enquête avec des interviews exclusives qui révèlent un système dans lequel les joueurs de football ne sont qu’une marchandise, et les agents des joueurs, quant à eux, ont le plein pouvoir. Au menu de cette enquête sur le football belge : corruption, matchs truqués, championnats achetés et complicité dans l’arbitrage.

Il a fallu deux ans et demi d’enquête pour briser la loi du silence qui régnait dans le milieu du football belge pendant de nombreuses années. Les auteurs de cet épisode d’#INVESTIGATION ont atteint cet objectif en récoltant des entretiens exclusifs, des témoignages, des auditions des accusés et des écoutes téléphoniques de la police qui permettent de comprendre le véritable modus operandi du milieu de terrain.

L’agent des joueurs de football est le décideur, et les joueurs de football ne sont qu’une marchandise en pleine croissance. " La corruption c’est un tango " a déclaré une personne interrogée lors de cette enquête. Dans cette longue danse, l’agent des joueurs est roi dans les prises de décision concernant le club car pour eux, l’enjeu vaut des millions d’euros. Par conséquent, afin de gagner ces millions d’euros, des personnes directement concernées et impliquées dans les matchs de football sont approchées et corrompues.

Les témoignages parlent de championnat acheté, de rencontres faussées ainsi que de collusion arbitrale qui sont tout simplement cachés dans l’arrière décor du football belge.

Si vous voulez voir ce documentaire d’investigation signé Thierry Luthers et Patrick Remacle sur l’envers du décor de notre football belge, rendez-vous le 29 septembre 2021 à 20h20 sur La Une. Egalement disponible durant 365 jours de replay sur Auvio.