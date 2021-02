Investigation : Télétravail, stop ou encore ? + La chasse, le poids du fusil

L’année 2020 a été celle de tous les dangers pour l’économie. Mais elle a aussi été celle d’une révolution dans l’organisation du travail : le télétravail , vers lequel on s’acheminait sans se presser, s’est brutalement imposé à des milliers de salariés et d’entreprises. Beaucoup n’y étaient absolument pas préparés et voilà qu’aujourd’hui on dit un peu partout : " On ne reviendra pas en arrière "… Est-ce vrai ? Le télétravail s’est-il définitivement installé, de manière durable , et à quelles conditions ? Sera-t-il profitable aux entreprises, aux salariés ? Ne présente-t-il aucun danger ? Investigation a mené l’enquête.

Selon une étude, trois Francophones sur quatre se déclarent opposés à la chasse. La pratique, un loisir pour 25 000 personnes en Belgique tout de même, a très mauvaise réputation. Pour beaucoup, elle s’apparente uniquement à de la cruauté. Mais est-ce justifié ? Investigation a voulu aller au-delà des oppositions pures et dures. Les chasseurs sont nécessaires car il n’y a plus (ou plus assez avec le retour probable du loup) de prédateurs pour gérer l’explosion des populations de gibiers et leurs impacts négatifs sur la biodiversité mais aussi sur les caisses wallonnes, sur les agriculteurs et… les chasseurs eux-mêmes. Les chasseurs combinent-ils bien leur "travail" de régulateur et leur hobby ou font-ils tout, même des actes illégaux, afin d’avoir les plus beaux tableaux de chasse ? C’est entre ces deux questions qu’Investigation a voulu pénétrer et tenter de réellement comprendre la chasse, un monde qui nourrit, parfois lui-même à travers son intense lobbying, fantasmes et rumeurs.