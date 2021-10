Investigation spéciale inondations : le temps des sinistrés

C’était en juillet dernier que notre pays était frappé par des très fortes inondations qui auront causé en quelques heures seulement la mort de 37 personnes et démuni des milliers d’autres de tous ce qu’ils avaient.

Une fois les eaux retirées, c’est la consternation : des villes et villages ravagés, des vies en ruines ou disparues à jamais. Quelques mois plus tard, une équipe d’#Investigation est partie à la recherche des sinistrés et des héros du quotidien.

Aujourd’hui, que sont devenues ces personnes ? Comment ont-elles vécu cette catastrophe sans précédent ? Comment ont-elles été aidées ? Qu’est devenu cet élan citoyen sans précédent vite rattrapé par des structures officielles parfois défaillantes ? Certains grognent et pointent du doigt des dysfonctionnements au sein des aides officielles. La Croix-Rouge, l’armée ou encore les pompiers, sont-ils correctement équipés pour faire face à une catastrophe de cette ampleur ?

Pourquoi les secours ont tant tardé ? Les dons sont-ils bien redistribués aux sinistrés ? Qui aide aujourd’hui ? C’est le temps de la reconstruction et derrière les gravats, il y a des vies perdues, des vies brisées mais aussi des histoires incroyables que nous allons vous raconter.

C’est aujourd’hui, le mercredi 13 octobre à 20h20 sur La Une que vous pouvez suivre ce programme spécial consacré aux inondations avec la cellule #Investigation.

