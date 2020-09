Investigation mène l’enquête sur les mystérieuses voitures chinoises à Charleroi

À 20h15, #Investigation s’intéresse à une enquête d’Alain Vaessen et Jean-Michel Dehon.

Ils sont quatre : trois hommes, une femme. Cafetier, agent de tourisme, femme de théâtre, jeune salarié…, ils sont ballottés par la crise depuis six mois. Confinés comme tout le monde le 16 mars, ils ont pensé d’abord que ce ne serait qu’un mauvais moment à passer. Puis l’étau de la crise s’est resserré… Dès le printemps Investigation s’est attaché à leurs pas, observant comment chacun à sa manière a mené son combat pour sauver son emploi, protéger des collaborateurs, réinventer son métier… Quatre leçons de courage ordinaire, loin des paillettes du pouvoir ou des cénacles de spécialistes, et quatre issues surprenantes, entre espoir et naufrage.