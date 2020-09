Investigation fait sa rentrée sur La Une avec Justine Katz

Pour ouvrir la saison, l’équipe d’ #Investigation propose une enquête choc sur des organisations opaques avec des dérives sectaires. Manipulation mentale, extorsion, exercice illégal de la médecine, abus sexuel ,... Une enquête édifiante réalisée pendant près d’un an qui démontre notamment l’absence de moyens mis en place pour lutter contre ces organisations qui se multiplient.

L’émission a également enquêté au cœur des hôpitaux. Un médecin spécialiste des cancers qui démissionne car il estime n’avoir plus les moyens de bien soigner ses patients. Des infirmiers et infirmières trop peu nombreux pour s’occuper de leurs malades et qui pourraient les mettre en danger. Nos hôpitaux seraient au bord du gouffre financier. Alors que faire ? A l’heure où le Covid a montré toute l’importance de soins de santé performants, #Investigation vous propose un état des lieux sans concession.