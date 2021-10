Innommable: une série documentaire inédite qui retrace le combat et le courage des victimes de l’affaire Dutroux

Cette histoire aurait pu être un fait divers comme tant d’autres, qui serait tombé dans les oubliettes. Cependant, le cas de l’affaire Dutroux était véritablement un tsunami en Belgique et même au-delà des frontières. C’était il y a 25 ans qu’a eu lieu le cas de disparition d’enfant le plus grave en Belgique, celui qui va secouer tout le pays. Après cette affaire, une chose est certaine, plus rien ne sera comme avant… " Innommable " est une série documentaire présentée en 4 épisodes qui retrace la lutte incessante des victimes survivantes ainsi que leurs parents à travers des documents inédits et une approche encore jamais vue. Car ce sont eux, les véritables héroïnes et héros de cette sombre histoire qui vont réussir à faire changer à tout jamais notre société, notre police ainsi que notre justice. La Belgique a servi d’exemple à de nombreux pays européens. Les marches blanches sont désormais organisées partout en Europe. Innommable Ce qui est innommable, c’est la peur, la douleur et la frustration des parents dans les premières heures de la disparition de leur enfant. Innommable, c’est la bataille qu’ils doivent mener seuls face à une police et une justice peu humaine, qui n’entend pas leur désespoir et leur lutte. Innommable, c’est l’horreur dans laquelle est plongé l’été 1996 : quatre jeunes filles mortes et deux autres vivantes mais marquées à jamais par l’emprisonnement et les viols qu’elles ont subis dans une cache immonde. Innommable, c’est aussi l’incroyable soutien et les attentes de tout un peuple : 350.000 personnes marchent habillées de blanc à Bruxelles pour montrer que l’engagement des parents des victimes est devenu le leur. Innommable… Cette série documentaire offre une nouvelle approche intime d’une histoire et d’une colère tristement collectives à l’aide d’archives de vidéos de l’époque. Cette immersion dans les années sombres de la Belgique nous fait véritablement comprendre et vivre la détresse des parents tout au long de l’enquête, depuis les premières disparitions, jusqu’au procès. Les témoins nous racontent comment ils ont été touchés, émus et transformés par cette affaire. Avec ces images, nous constatons douloureusement les failles des systèmes policier et judiciaire de l’époque ainsi que la colère du peuple belge face à cela, qui ne peut que soutenir les familles et ressentir leur douleur. Trois journalistes spécialistes de l’affaire Dutroux depuis 25 ans ont travaillé avec scénaristes et réalisateurs dans une approche cinématographique et immersive en travaillant sur des milliers d’heures d’archives. C’est ainsi que pour la première fois, nous pouvons vous proposer un document inédit avec des séquences hors du temps. ▶ ▶ ▶ 25 ans après la Marche blanche : rencontre avec les réalisatrices de la série documentaire inédite "Innommable"

6 images Marc Dutroux Case © Tous droits réservés

Episode 1 : Disparues

Marc Dutroux Case © Tous droits réservés En 14 mois, on dénombre six disparitions d’enfants. Six filles, qui ont toutes disparu sans laisser de trace. Le 24 juin 1995, deux filles de 8 ans se volatilisent dans la région de Liège et, deux mois plus tard, c’était au tour de deux filles de 17 et 19 ans à la mer du Nord. Plus tard, en mai 1996, une enfant de 12 ans disparaît dans la région de Tournai. Quelques semaines plus tard, une autre jeune fille disparaît à son tour près de la piscine de Bertrix. Il n’y avait rien de commun entre elles. Ni leurs âges, ni l’endroit où elles vivaient, ni leurs habitudes. Elles ne partagent rien, sinon des parents brisés. Leurs enfants sont portés disparus et l’effort déployé par la police pour les retrouver leur semble anodin. Ces parents retourneront alors ciel et terre pour se faire entendre. Pour les familles des 4 premières disparues, les familles Lejeune, Russo, Lambrecks ainsi que les Marchals, ce sont des mois d’attente qui s’annoncent.

Episode 2 : Le cauchemar de l’été 96

Marc Dutroux Case © Tous droits réservés La liberté après la souffrance : Laetitia et Sabine sont toujours en vie ! Les parents de Julie et Mélissa ainsi que les parents d’An et Eefje revive dans l’espoir de retrouver leur enfant. Lorsque Jean-Dennis Lejeune et Gino Russo vont à Charleroi pour sortir de nouvelles affiches, les enquêteurs légistes se sont rendus à Massinel et ont trouvé la terrible planque où Sabine Darden a dû survivre pendant 80 jours. L’émotion atteint alors son paroxysme. Aux portes du tribunal de Neufchâteau, lorsque les premiers détenus descendirent des fourgons pénitentiaires, la foule hurla son dégoût. L’enquêteur de Neufchâteau, Michel Demoulin réinterroge alors l’homme qui a accepté de lui remettre les deux filles, un homme du nom de Marc Dutroux. L’été 96 vire au cauchemar…

Episode 3 : Révolutions

Marc Dutroux Case © Tous droits réservés An, Eefje, Julie, Mélissa : les quatre noms des quatre jeunes vies massacrées. L’émotion et la tristesse ont largement dépassé les frontières de la Belgique. Que s’est-il passé dans le petit royaume ? On ne sait toujours pas où se trouvent d’autres enfants toujours portés disparus. Leurs dossiers sont réunis à Neufchâteau avec les nouveaux héros, le juge d’instruction Jean Marc Connerotte et le Procureur du roi Michel Bourlet. Les parents des victimes croient fermement que ces hommes justes finiront par les aider et leur apporter des réponses. Au même moment, les rumeurs enflent et la colère gronde chez le peuple belge : existe-t-il un réseau pédophile en Belgique ? Dutroux et sa famille sont-ils protégés par des personnes de haut rang ? Sous la surveillance de caméras, les arrestations se multiplient. A Neufchâteau, on se promet d’aller jusqu’au bout. Du moins, si on les laisse faire…

Episode 4 : Le Procès

Marc Dutroux Case © Tous droits réservés Cela paraît invraisemblable. Comment est-ce possible ? L’inimaginable s’est produit le 23 avril 1998, à 15 heures, l’ennemi public n°1, Marc Dutroux s’est échappé. Quelques heures plus tard, dans les bois de SaintMédard, non loin de Neufchâteau, c’est Michel Demoulin, l’enquêteur qui a obtenu il y a de cela deux ans, les aveux de Marc Dutroux, qui le retrouvera. Nous avons évité le pire. Heureusement, car il y a encore beaucoup de questions qui demeurent sans réponses et le procès du siècle n’est pas encore arrivé… Le 1er mars 2004, soit 8 ans après la macabre découverte des corps de Julie, Mélissa, An, et Eefje et, après la libération de Sabine et Laetitia, quatre personnes prennent enfin place aux sièges des accusés. Marc Dutroux, son épouse Michelle Martin, Michel Lelièvre leur complice, et Michel Nihoul qui est devenu partie prenante de cette rencontre judiciaire. Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, il n’y a pas de décision prise à l’avance : dans un délai de 17 semaines, le principal accusé mettra tout en œuvre pour réduire sa responsabilité et son implication. Les 12 jurés seront-ils dupes ?

La série documentaire Innommable sera diffusée en prime time les mercredis 20 et 27 octobre 2021 dans # INVESTIGATION sur La Une.