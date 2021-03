Il y’a 5 ans, Bruxelles était attaquée : #Investigation spécial Salah Abdeslam

Réalisée par Eric Goens , cette enquête en 4 épisodes retrace l’histoire de Salah Adbeslam , depuis son enfance à Molenbeek-Saint-Jean jusqu’à sa radicalisation et son rôle dans l’attaque terroriste sanglante de l’aéroport de Zaventem et de la station de métro Maelbeek . A l’aide de témoignages exclusifs, ce documentaire raconte, pas à pas, comment un petit escroc de quartier est devenu un terroriste international. Il propose une plongée dans le monde souterrain où les chefs djihadistes recrutent de petits criminels pour leur guerre sainte. Salah Abdeslam était l’un d’entre eux mais il est devenu le visage du mal…

Cette première moitié d’enquête nous plonge directement dans la vie de Salah Abdeslam et son rôle dans les attentats du 13 novembre et du 22 mars, grâce à des témoignages inédits et aux déclarations de Salah lui-même. Pour la première fois de leur carrière, des membres des forces spéciales de la police fédérale parlent de leur rôle dans la traque de Salah et des autres terroristes. Un membre de la famille Abdeslam raconte en détail la vie au sein de la famille.