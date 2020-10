Donald Trump : son portrait décapant par un réalisateur réputé

Dans ce documentaire, le réalisateur William Karel analyse la politique du dirigeant américain face au Covid-19 . Un portrait implacable et sans concessions sur le plus controversé des présidents américains, à quelques jours d’une élection décisive pour l’avenir du pays.

Vainqueur surprise en 2016, Donald Trump pensait la voie vers un nouveau mandat toute tracée. Mais sa gestion catastrophique de la crise du coronavirus , dont il a longtemps nié la gravité , l’a affaibli. Face à l’épidémie, le président a pourtant agi comme il l’a fait depuis son arrivée à la Maison-Blanche : style agressif, tweets incendiaires, déclarations à l’emporte-pièce, guerre aux médias et à ses adversaires, gages donnés à l’électorat religieux et conservateur, refus d’écouter ses conseillers, rejet du multilatéralisme.

En suivant comme fil conducteur la politique du dirigeant américain face au Covid-19, William Karel, réalisateur de nombreux documentaires sur la politique américaine (Le Monde selon Bush ; Les Hommes de la Maison-Blanche ; CIA, guerres secrètes ; Au cœur de la Maison Blanche, Barack Obama ; ou encore Hillary Clinton, la femme à abattre) retrace quatre années d’une présidence hors-norme , qui a laissé l’Amérique profondément divisée. Un retour sur les principaux épisodes du mandat de Donald Trump , de la " caravane des migrants " sud-américains à la mort de Georges Floyd, de la crise nord-coréenne à la diplomatie moyen-orientale, en passant par les attaques contre les femmes et les minorités.

Pour raconter "de l’intérieur" Trump au pouvoir, William Karel a interviewé plusieurs de ses anciens collaborateurs, comme John Bolton, ex-conseiller à la sécurité nationale, et Anthony Scaramucci, ex-directeur de la communication de la Maison Blanche ; des journalistes vedettes qu’il a pris pour cible dans sa croisade contre la presse ; des psychologues et des psychiatres qui ont étudié sa personnalité ; un responsable sanitaire ; une militante de Black Lives Matter ; ou encore un pasteur évangélique qui le soutient sans réserves.

