"Covid-19, la vague psy" : enquête inédite sur la santé mentale des Belges

Ce mercredi 21 avril, #Investigation vous propose une enquête inédite sur la santé mentale des Belges un an après le premier confinement. En deuxième sujet, le magazine se penche également sur un système à bout de souffle : les titres-services et ses aides ménagères.

Tandis que toutes les demandes de soins de première ligne sont en hausse de 20%, plus d’un tiers des adolescents souffrent d’anxiété et, dans certains services d’urgence psychiatrique, les admissions ont parfois doublé depuis le début de la crise. La solitude, le télétravail, le deuil ont visiblement laissé des traces … Pourtant, les autorités semblent sous-estimer les répercussions de ce malaise profond .

Comment allez-vous ? Si la question paraît banale, elle prend une toute autre ampleur, plus d’un an après le premier confinement . Dans cette enquête inédite sur la santé mentale des Belges, #Investigation met en évidence un problème négligé jusqu’ici, l’existence d’une vague de contamination liée au covid : une vague psy .

#Investigation a suivi les travailleuses de l’ombre. Celles qui travaillent dans les Titres-Services. Le système a été créé par une loi, il y a 20 ans. C’était pour lutter contre le travail au noir.

Aujourd’hui, plus de 140 000 aides ménagères facilitent la vie de 800 000 ménages. C’est un véritable carton. Et pourtant, le système est à bout de souffle et les aides ménagères aussi. Pourquoi ? Comment assurer la pérennité du système ?

