25 ans après la Marche blanche : rencontre avec les réalisatrices de la série documentaire inédite "Innommable"

Il y a 25 ans, la plus importante affaire de disparitions d’enfants en Belgique va ébranler tout un pays. Après, plus rien ne sera pareil. Cette remarquable série documentaire raconte, en 4 épisodes et sur base d’archives et de témoignages de personnages clés, le combat des parents des victimes.

Quel fil rouge avez-vous suivi en explorant ces milliers d’heures d’archives et pour raconter cette histoire ?

Malika Attar : On a commencé par des fouilles dans les caves, les caisses et les armoires de la RTBF pour retrouver toutes ces archives. On s’est plongé d’abord dans nos propres archives dont celles des émissions pour lesquelles on avait travaillé. Tous ces trésors avaient été précieusement sauvegardés.

Sylvie Chevalier : Dans le même temps, on a aussi tout de suite réfléchi à une manière de raconter tout cela. Comment faire pour ne pas raconter une xième fois la même histoire Dutroux et surtout comment faire comprendre à des gens de 20 ans, nos enfants en fait, que la société dans laquelle ils vivent aujourd’hui est issue de cela ? Faire sentir qu’il y a eu un avant et un après dans la société belge. Nous connaissions le dossier mais on voulait s’immerger comme si on découvrait les évènements. C’était important de réfléchir à comment raconter cela en enlevant nos lunettes d’expertes, pour raconter cela exactement comme on le vivrait aujourd’hui si on découvrait un nouveau dossier.

Nous voulions raconter l'histoire au présent et faire table rase de ce que l’on sait déjà

M : En commençant ce travail, notre volonté était de raconter l’histoire au présent, que les gens puissent la découvrir en temps réel à partir de ce 25 juin 1995, le jour où il y a eu les premières interviews au lendemain de la disparition de Julie et Mélissa. Vivre cela au temps présent et faire table rase de ce que l’on sait déjà. Au moment où on découvre malheureusement que deux enfants de huit ans et demi ont disparus à Grâce-Hollogne, personne n’aurait pu imaginer qu’on serait là 25 ans plus tard en train de parler des conséquences que cela a eu pour la société belge !

S : Et donc si on veut ce regard-là, on ne parle certainement pas de Dutroux, on parle d’un combat. Parce que le combat, il commence en effet le 25 juin par une maman qui s’exprime devant les caméras et qui dit " je cherche ma petite fille " et puis une autre maman qui dit la même chose, et puis tout le monde découvre ces quatre parents qui cherchent leurs petites filles. Ce sont de simples citoyens que rien ne préparait à cela et qui ont commencé à se battre au jour le jour et qui ont fini par faire marcher 350.000 personnes derrière eux dans les rues de Bruxelles, qui ont obtenu une commission d’enquête parlementaire et qui ont fini par se faire entendre dans un procès.

La série s’appelle Innommable et pas l’affaire Dutroux. Vous teniez à ce que ce ne soit pas lui le personnage central ? Les personnages centraux ce sont les parents et les victimes ?

M : Il n’y avait de raison que cela s’appelle l’affaire Dutroux. Dans le premier épisode il n’y a pas de Dutroux. Il y a six enfants qui disparaissent et la détresse des parents. Ces six filles n’ont rien à voir l’une avec l’autre. Elles n’ont pas le même âge, elles ne vivent pas au même endroit. Cela deviendra l’affaire Dutroux bien plus tard. La série s’appelle Innommable évidemment parce cela qualifie les faits mais aussi parce qu’il ne faut pas se tromper sur qui on nomme dans cette affaire. Les gens que l’on veut nommer ce sont ces enfants qui étaient sur le chemin, insouciants, qui ne demandaient qu’à poursuivre leur route et qui ont été interrompus dans leur vie pour toujours. C’est eux que l’on veut nommer d’abord et pas la personne de Dutroux.

Pour nous le personnage central ce n’était pas Dutroux, mais toutes les victimes

S : Pour des parents, que ce soient les parents directement impliqués dans ce dossier-là ou pour d’autres parents d’enfants disparus, victimes d’autres prédateurs, le plus difficile est que l’on associe souvent le visage de leur enfant à celui de l’auteur de toutes les violences. On ne voulait pas cela. Pour nous le personnage central ce n’était pas Dutroux, mais toutes les victimes. D’ailleurs dans les premières archives sur son arrestation, dans les directes, certains journalistes se trompaient sur nom. Ce qui nous montre que si aujourd’hui tout le monde sait qui il est et à quoi il ressemble, à l’époque il n’existait pas !

Outre les archives, il y a aussi des témoignages tout à fait inédits. Qu’est-ce qui a guidé votre choix ?

S : On ne voulait pas ajouter de commentaire dans la série pour ne pas raconter l’histoire avec un regard d’expert. Mais on voulait trouver des gens qui portent encore aujourd’hui cette histoire avec eux et qui allaient pouvoir nous décrypter les images d’archives et leur donner ainsi encore plus de puissance.

M : Ce sont des décodeurs parce qu’ils y étaient. Toutes ces personnes ont une raison de parler. Ce sont des personnes de référence. C’est par exemple l’enquêteur qui a fait parler et avouer Marc Dutroux. Le choix s’est imposé. Elles ont raconté les choses au présent, on les a interrogées en les replongeant dans le moment présent, ce qui était parfois très intense. On a déjà entendu la phrase de Dutroux prononcée à l’enquêteur " je vais vous donner deux filles " mais ce qu’on ne sait pas, c’est ce qui suit. On a déjà vu cette photo de Marc Dutroux qui ouvre la cache devant les enquêteurs. On pense que c’est une reconstitution mais non, c’était en temps réel, et ça l’enquêteur va nous le raconter, il va nous décoder cette archive qui, même 25 ans plus tard, semble encore tout à fait irréelle.

Vous aviez couvert cette affaire aux moments des faits, quelle a été votre impression en redécouvrant tout cela 25 ans après ?

ce qui est interpellant c’est vraiment ce combat des parents dès les premières heures

S : Ce qui est très riche, et c’est vraiment une première importante à souligner, c’est la collaboration avec la VRT. On a beau avoir été dedans, on ne connaissait déjà pas toutes les images RTBF et on a été à nouveau surprises et puis il y a toutes les archives de la VRT. On a découvert toutes ces images au moment de la disparition de Ann et Eefje, avec la même angoisse des parents, les mêmes recherches, le même combat que les parents de Julie et Mélissa. On le savait et on en parlait aussi bien sûr du côté francophone mais revoir toutes ces images dans la longueur et dans le temps cela prend encore un poids supplémentaire.

M : Pour moi il y avait des archives totalement inédites et c’est la même chose pour Joeri, le réalisateur flamand. Le fait d’avoir assemblé toutes ces images, d’avoir pris le temps de raconter cela en quatre épisodes, depuis la disparition des enfants jusqu’à la fin du procès, tout à coup tout se remet en place, historiquement parlant, cela nous donne l’ampleur des faits et c’est bouleversant.

S : Au-delà de l’émotion, ce qui est interpellant c’est vraiment ce combat des parents dès les premières heures. C’est dingue l’énergie, la force de combat, la résilience de ces parents. Cela prend une vraie force quand on prend le temps de remettre tous les évènements bout à bout.

Cette série est aussi une manière de leur rendre hommage ?

M : C’est la vérité historique, ce n’est pas une décision de notre part. C’est la réalité. Ils ont été comme ça. Jean-Denis Lejeune le dit à un moment dans un épisode " ce n’est pas une série télévisée, c’est bien notre histoire, c’est notre vraie histoire ". Et ces parents sont tels qu’on les découvre dans la série.

S : Ce n’est pas nous qui construisons le combat. C’est le combat qui s’impose.

Innommable : une série documentaire produite par Les Gens/De Mensen en coproduction avec la RTBF/ la VRT et ARTE

