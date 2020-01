Un accord a été trouvé entre la RTBF et Sarah Grosjean

À l’origine du départ de Sarah Grosjean, un problème de propriété intellectuelle. Une notion que Média Woman a voulu vous expliquer.

Les Poufs, c’est fini… Sur les réseaux sociaux, c’était le buzz de la rentrée : la fin des " Poufs ". Dans les mails reçus au service médiation, vous avez regretté de ne plus voir ces actrices dans le " Grand Cactus ".

" Trop de talents partent de cette émission "

" Elle fait partie intégrante de votre succès "

" Je continuerai à regarder l’émission […] je suis déçu "

La porte-parole de la RTBF, Axelle Pollet explique que la RTBF écoute et comprend cette émotion. Seulement voilà, l’affaire ayant été confiée à des avocats, il convenait de ne pas trop s’exprimer. Depuis, un accord a été trouvé. La RTBF reconnaît les grandes qualités professionnelles de Bénédicte Philippon et Sarah Grosjean et précise que la porte est laissée ouverte pour des projets autres que " Le Grand Cactus ". Les " Poufs ", cependant, c’est bel et bien fini.