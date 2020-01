Travail et passion : la recette de Maureen et Walid

On la voit dans The Voice, on l’entend tous les jours sur La Première et leur métier fait rêver… Mais comment ont-ils fait pour arriver là où ils sont ?

Pas vraiment d’études, de CV ou de lettre de motivation pour décrocher un poste d’animateur ou de présentatrice : tout est une question d’opportunité. Rentrer dans le milieu, tendre l’oreille, passer des castings… Chaque parcours est différent et on en croise beaucoup qui n’ont jamais décroché la timbale…

Leur porte d’entrée ? Pour Walid, une connaissance lui parle d’un casting à la RTBF ; pour Maureen, sa sœur, présentatrice à la RTBF (Barbara Louys), lui transmet un appel à projet.

Coup de fil, casting et culot pour Walid ; projet qui séduit pour Maureen. Quand la chance passe à portée, il faut la saisir ! Et travailler, travailler, travailler !

Depuis, chaque jour, ils partent d’une page blanche pour raconter une histoire, ils écrivent et réécrivent pour divertir le public.

Ce qui n’a aucune importance pour Walid et Maureen qui savourent l’immense chance de faire un métier qui les fait rêver et rire.