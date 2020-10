The Love Experiment à la RTBF, étonnant ou pas ?

Une émission de dating à la RTBF, le choix en a surpris quelques-uns. Pourtant, rien d’étonnant selon Charline Hap, adjointe au responsable Thématique Société, Modes de Vie & Connaissance. “C’est notre rôle en tant que service public de mettre les gens en relation. Le mal du siècle, surtout chez les jeunes adultes, ça reste de trouver l’amour. Notre émission de dating c’est l’anti-Tinder. Ce n’est pas une émission de rencontre ou de dating comme on se l’imagine. C’est une expérience, d’où le nom " The Love Experiment " , sur l’intimité que peuvent créer deux personnes en se posant 36 questions. On n’est pas dans la téléréalité mais dans la télé de la réalité sur un fond scientifique. L’émission est rattachée à la thématique société et pas au divertissement.”

Une nouvelle émission débarque sur la chaîne télé Tip!k. Le principe ? Créer une intimité entre deux inconnus en 36 questions… voire tomber amoureux, ou pas. Les “prétendants” sont installés face à face dans le “love lab” et répondent à tour de rôle à une série de questions. À la fin, ils se regardent fixement pendant quatre minutes et décident ensuite s’ils veulent se revoir. S’ils choisissent tous les deux le cœur, c’est qu’il y aura un prochain rendez-vous. Si l’un des deux choisit la croix, l’histoire s’arrête là.

Ce nouveau produit de la RTBF vise les jeunes adultes (25-39 ans). La production a reçu plus de 650 candidatures pour n’en retenir que 64 (32 couples). Comment ont-ils été choisis ? “Nous voulions varier au maximum les publics. Tout le monde était le bienvenu. Comme le cœur de cible, on savait qu’on devait choisir des candidats dans la tranche 25/40 ans mais dans le monde tel qu’il est dessiné aujourd’hui, il y a une grande liberté qui s’installe. On voulait que cette émission-là on puisse aussi trouver cette ouverture : " Viens comme tu es ". Il y a donc parfois des prétendants un peu plus jeunes et un peu plus vieux parce que ça raconte quelque chose aussi. Quelque soit l’orientation sexuelle, la culture, on voulait montrer une société mélangée”, explique Sophie Gillet, productrice de l’émission The Love Experiment.

Une émission intime au temps du coronavirus

L’émission ayant été pensée avant la crise sanitaire, la production a dû s’adapter. Toutes les précautions sanitaires ont bien entendu été prises mais les plateaux ont également été réaménagés. “La distance entre les fauteuils des prétendants a été remesurée et amenée à 1 mètre 50 au niveau des genoux pour que s’ils se penchent un peu, la distance reste maintenue. On a dû agrandir le plateau de 4 mètres de largeur pour être sûr que les cadreurs soient à une bonne distance. On avait également prévu de mettre un toit et on a dû l’enlever pour que l’air puisse encore mieux circuler”, explique Sophie Gillet.

Malgré cela, tout a été mis en place pour créer de l’intimité entre les prétendants. L’absence d’un/e présentatrice/teur en faisait partie. “On a choisi de parler aux téléspectateurs avec une voix off. On voulait donner un côté mystérieux. On voulait que les prétendants se disent “j’ai envie de rencontrer quelqu’un” et qu’ils entrent dans une expérience inédite. Que quand ils entraient dans cette boite, ce “love lab”, ils rentraient dans une espèce de réalité différenciée où le temps s’arrêtait et ils ne se retrouvaient qu’à deux. On voulait que la boite soit comme une entité qui pulse dans laquelle on rentre et que le temps s’arrête.

S’il y a un animateur, ça ne se passe plus entre les candidats, ça se passe entre l’animateur et le téléspectateur. On voulait que ça se passe juste entre les prétendants”, continue Sophie Gillet.

À la fin des 36 questions, si les candidats se choisissent, ils sont alors amenés à se revoir et acceptent donc de rentrer dans la bulle sociale de l’autre.