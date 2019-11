"Reviens, Sara !" Vos réactions à la suppression du jeu « Les Associés »

La RTBF a annoncé la suppression du jeu « Les Associés », au grand dam des fans qui se sont manifestés par mail. Cynthia et Tiziano sont venus expliquer leur désappointement sur le plateau d’Inside.

La RTBF a annoncé la fin de nombreuses émissions, ce qui a fait réagir : la boîte mail du service médiation a chauffé !

" 7 à la Une", "Questions à la Une", "Devoir d’enquête", "Les Associés", "69 minutes sans chichis", toutes ces émissions vont bientôt s’arrêter, que restera-t-il d’intelligent et d’humoristique ? C’est navrant ". Anne

" Quelle tristesse, quelle déception Toutes ces bonnes émissions, qui passent à la trappe mais qu’est-ce donc ? Pas étonnant que l’on part sur France 2 " Marie-Claire

Dans tous ces mails, il y a ceux de Cynthia et de Tiziano qui ont réagi à la fin des " Associés " et ils sont venus demander des comptes à la RTBF dans l’émission " INSIDE ". Ils parlent en leur nom propre mais sont représentatifs des nombreuses personnes qui ont fait connaître leurs opinions. Ils rencontrent Xavier Huberland, le directeur général du pôle médias de la RTBF, autrement dit le grand manitou qui décide du sort des émissions.

Comme beaucoup de téléspectatrices et téléspectateurs, Cynthia et Tiziano sont des fans inconditionnels de Sara De Paduwa. La gaieté et la bonne humeur de la talentueuse présentatrice, c’est leur rayon de soleil quotidien et ils ne veulent pas s’en passer. Pour ça, pas de panique : la RTBF sait que Sara est un atout, et l’animatrice a de nombreux projets au sein du média public.

Par contre, rien à faire, " Les Associés " seront supprimés… Pour raison budgétaire. Le jeu, c’est vrai, est satisfaisant, en termes d’audiences et de critiques, mais il coûte cher et la RTBF veut récupérer cet argent pour développer d’autres projets, d’autres émissions. Échec pour nos deux compères qui, en venant à l’émission de médiation INSIDE, espéraient obtenir la prolongation de leur programme favori. Pourtant, ils ne manquaient pas d’idées, par exemple, diminuer les gains gagnés par les candidats… Cela fait sourire Xavier Huberland qui explique que ces milliers d’euros gagnés par les candidats, ne sont qu’une paille dans le budget de l’émission. Et ce budget, justement, il en a besoin pour développer de nouvelles choses.

" Ces nouvelles choses ne nous intéresseront peut-être pas ! " s’exclame Tiziano

" C’est vrai, on prend le risque de vous décevoir. " reconnaît Xavier " Mais, il est de notre devoir d’aller vers tous les publics, de proposer des émissions à tout le monde. Pour certains publics, nous n’avons presque rien et pour d’autres notre offre est plus large… Nous nous devons de rééquilibrer. Nous vous proposons donc toute une série de nouveautés en janvier "

Voilà reste à attendre les nouveaux programmes, d’ici là, vous pouvez regarder en vidéo l’intégrale du débat ou revoir notre séquence sur les coulisses des " Associés".

