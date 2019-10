Peut-on être payé pour passer sa journée sur Facebook ?

OUI ! Ça existe et c’est un vrai job : rencontre avec Wahiba et Nicolas.

Les réseaux sociaux ont fait apparaître quantité de nouveaux métiers. Social editor, community manager, gestionnaire de page, etc. Des nouveaux métiers, dont les profils restent flous et varient d’une entreprise à l’autre. A la RTBF, on parle plutôt de social editor et de gestionnaire de pages.

Pour Nicolas, c’est assez clair. Il est gestionnaire des pages Facebook Vews et info. Il a un master en journalisme et pour lui, gérer ces pages demande effectivement des compétences journalistiques : sens de la pertinence et de l’impartialité, recul critique, capacité à équilibrer un débat, et respect des principes démocratiques.

Il a au-dessus de lui, un social editor, chargé de l’édition.

Pour Wahiba, c’est plus compliqué. Elle est social éditrice et n’a ni gestionnaire de page, ni community manager : elle est seule pour gérer les différents réseaux sociaux de Tarmac. Elle décide tout autant de la stratégie générale des RS, qu’elle capte des infos ou qu’elle interviewe des stars. Quant à la modération… C’est quand elle peut. Elle a un master en marketing, ce qui lui parait utile, mais moins… Que la passion ! Pour elle, l’important c’est de suivre les développements des réseaux sociaux. Elle rappelle que les réseaux sociaux évoluent plus vite que le domaine de l’informatique en général : chaque semaine, il y a une nouveauté en matière de RS.

En les écoutants, on comprend à quel point leurs vies et leurs métiers sont différents.

Wahiba est dans la “fast-life” elle est capable de vérifier les news en provenance des USA à 2h du matin. Nicolas, lui, parle de l’importance d’être détaché et pas trop sensible. Il parle de vidéos ou de messages plutôt durs à lire. Plus que le nom du job, c’est donc véritablement, le domaine dans lequel on exerce qui définit le type de boulot et de vie qu’on a. Hé oui, Tarmac n’est pas Vews. Et Inside, c’est encore autre chose : dans cette vidéo on vous fait découvrir leurs métiers.