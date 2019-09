Inside, votre nouveau rendez-vous dans les coulisses des médias

Inside c’est nous, c’est vous. Cette relation de vous à nous. C'est le nouveau projet transversal de la RTBF présenté par Guillaume Drigeard et Jessica Riga. Ça parlera de quoi ? De médias, des réactions du public au traitement de l’information, de questions qui font débat, d’esprit critique, et de nos coulisses.

Les articles vous les avez vu sur votre fil, vous les avez lus sur notre site Info, vous les avez entendus en radio, Inside vous propose désormais des vidéos : sur Facebook, sur ce site, sur Auvio et même en télé. On n’arrête plus le progrès !

Inside c’est cette idée de vous parler de la RTBF, de vous montrer nos fonctionnements et de répondre à vos questions. Mieux communiquer pour mieux se comprendre. Pour l'occasion, deux nouveaux visages débarquent sur vos écrans : Jessica Riga et Guillaume Drigeard ! Ce nouveau tandem animera ces capsules et ira, tour à tour, à la rencontre des protagonistes qui répondront à vos questions !

On parlera d’info mais pas seulement ! Vous voulez savoir d’où vient l’argent gagné dans " Les Associés " ? Hop, une vidéo ! Pourquoi la RTBF ne parle pas plus d’environnement ? Hop, La Deux, le 26 septembre à 23h. C’est quoi en fait ce storytelling dont tout le monde parle ? Hop, sur notre Facebook dans quelques jours. Le tout rassemblé sur ce site évidemment et disponible en tout temps sur Auvio et Facebook.

Inside, c’est surtout vos questions, vos critiques, vos surprises par rapport à nos programmes. Vous les déposez sur notre page Facebook ou à la médiation (inside@rtbf.be) et on vous y répond.

Et voilà, déjà un voile levé sur nos fonctionnements : Inside, c’est une petite équipe et nous sommes là pour vous !

Retrouvez le premier numéro d'Inside en télévision ce Jeudi 26 septembre et sur Facebook, tous les jours !