REVOIR : Inside Risk, Et si c'était vous ?

Inside Risk - Et si c'était vous ? - Expérience nouvelle d'un documentaire interactif - 26/02/2020 La Une vous propose une expérience télévisuelle inédite chez nous : plongez dans un docu interactif qui vous place au cœur du risque ! Le documentaire (qui relate des faits réels) démarre en Colombie en 1988 où une jeune ingénieure est enlevée par les FARC. Son patron qui se trouve en Suisse doit mener la négociation... seul et sans expérience de ce type de milieu ultra brutal. Le documentaire s'interrompt : on revient en plateau et vous vous retrouvez à la place du patron pour faire face aux enjeux auquel ce dernier a réellement été confronté. Cette plongée au coeur du risque pose la question : jusqu'où aller pour sauver quelqu'un ? Vous vivrez de l'intérieur les décisions cruciales sans conséquence réelle lors de cette émission-évènement. Lorsque le docu reprend, vous apprenez quelle est la décision qui a été prise dans la réalité il y 25 ans.... à chaque étape de l'histoire de cet enlèvement. En plateau, le journaliste d'investigation François Mazure reçoit des invités qui seront questionnés à chaque étape et expliqueront quelles décisions ils prennent et pourquoi. Un expert en négociations sera également présent en plateau. cette plongée au cœur du risque fait monter l'adrénaline de façon inédite et incroyable. Le téléspectateur est invité à s'identifier au négociateur en répondant avec son smartphone aux questions qui lui sont posées... dans un délai assez court et proche de la réalité vécue par le patron en question. Un Facebook Live est prévu sur la page RTBF avec un expert pour répondre directement aux questions des téléspectateurs et internautes.