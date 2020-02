L’interview risquée de François Mazure : « Je suis journaliste avant-tout »

Être un bon négociateur de prise d’otage nécessite plusieurs qualités et la plus importante reste avant tout l’empathie ! "Je pense que pour être un bon négociateur il faut d’abord être capable d’empathie. Être à l’écoute des gens. C’est un petit peu les mêmes qualités qu’il faut pour un journaliste quand on doit négocier des interviews compliquées."

Durant la soirée événementielle "Inside Risk, Et si c’était vous ?", les téléspectateurs découvriront comment l’empathie peut-être une force dans des situations de crise lors d’une prise d’otage. "Le plus important dans une négociation de prise d’otage c’est d’être capable de se mettre dans la peau du ravisseur qu’on a en face de nous. Il faut créer une relation de confiance entre le ravisseur et le négociateur. Et le plus important c’est de toujours garder son calme."