"Infidèle" : Ne manquez pas le final tragique de la saison 2

Après avoir découvert de nouvelles révélations sur la vie de Gabriel, Emma va se venger. Dans l’épisode 5 on retrouve Luigi, inquiet pour son père qui demande à sa mère de l’aider. Emma apprend ainsi que Candice a quitté Mattéo en abandonnant Juliette et qu’il n’a plus de travail et bientôt plus d’appartement. La famille va finir par se reconstituer. Les habitudes reviennent, vont-ils réussir à recréer une histoire ? Ou va-t-elle retourner dans les bras de Gabriel ?