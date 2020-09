"Infidèle" : la série portée par Claire Keim est de retour sur La Une

Emma et Matteo se retrouvent devant la juge aux affaires familiales pour la garde de Luigi. La juge statue que Luigi reste vivre chez sa mère et qu’il est libre de décider lui-même s’il veut voir son père Matteo. Celui-ci a dû vendre son restaurant pour rembourser Emma des sommes hypothéquées sur sa maison, il doit lui verser une pension alimentaire.

Six mois plus tard, Au cabinet médical, Emma, Gwen et Yves accueillent un nouveau kinésithérapeute, Gabriel Laroche, séduisant, plastique parfaite, célibataire.

Au restaurant, Matteo est devenu un simple employé du père de Candice. Il a dû vendre son restaurant pour rembourser les sommes qu’il avait détournées à sa femme et subit la morgue de son beau-père. Candice est devenue maman d’un petit Jules de 6 mois. Sa vie est réglée 24h/24 sur celle du bébé, elle est épuisée et regarde l’insouciance des autres jeunes de son âge avec une certaine nostalgie. Quant à Luigi, il fume de l’herbe et veut passer à l’échelon supérieur en dealant de la drogue au lycée.