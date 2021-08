Terence Telle (Ici tout commence) : acteur, mannequin et aussi photographe

Terence Telle, acteur oui, mais tellement plus !

Ce jeune comédien de 31 ans a d’abord commencé sa carrière en tant que mannequin. En effet, il est repéré par l’agence de mannequin Your Angel en 2012. Il s’expatriera ensuite en 2013 pour poursuivre sa carrière à New York où il travaillera avec l’agence Soul Artist Management NYC ainsi que Success Models Paris. Grâce à la portée de ces agences, il travaillera avec des marques de renom telles que Calvin Klein, Tommy Hilfiger ou encore Ralph Lauren. Il défilera également à Milan et Paris pour des marques telles que Verace, Emporio Armani et Giorgio Armani.

Terence se découvre de surcroît une passion pour la photographie qu’il aime nous partager via ses réseaux sociaux, notamment par son compte Instagram sur lequel il est très actif.

C’est en 2018 que le jeune acteur se fait réellement découvrir du public en participant à la neuvième saison de Danse avec les stars aux côtés de la danseuse Fauve Hautot. Il profite alors de sa notoriété grandissante pour se lancer dans le cinéma.

C’est ainsi qu’en octobre 2019 il fait ses débuts dans le téléfilm "Trop jeune pour moi" de Jérémy Minui et, depuis 2020, il est engagé comme personnage principal dans la nouvelle série "Ici tout commence" que vous pouvez découvrir sur Auvio, avec comme collègue Clément Rémiens qu’il avait déjà rencontré dans Danse avec les stars.

"On a gardé une super relation. Dès les premiers jours de DALS, on a tout de suite accroché, on a eu une vraie connexion puisqu’on a les mêmes passions notamment le basket. Et puis, on a le même humour, dès que je le vois le matin, je sais qu’on va rigoler parce qu’on va se lancer des vannes et on est sur le même délire tous les deux. J’étais très content de savoir qu’il faisait partie de ce projet et qu’on allait travailler ensemble. Maintenant, je n’ai qu’une hâte c’est qu’on tourne une arche ensemble", a confié Terence à Télé-Loisirs concernant sa relation avec Clément Rémiens.

Dans cette série naissante déjà pleine de succès, Terence Telle incarne Gaëtan, le nouveau professeur de sport de l’école où se déroule la série. Il sera alors présenté comme le frère de Ludivine et Louane Rivière.