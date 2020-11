"Ici tout commence": La formation de Clément Rémiens en cuisine

Au début je suis allé voir Jordan en lui demandant simplement si je pouvais l’observer. Et tout de suite il m’a dit "Clément, si je fais une sauce à l’échalote, à côté tu fais une sauce à l’échalote". Il m’a tout montré, j’ai énormément appris grâce à lui.

Ici tout commence, spin-off de la série Demain nous appartient que vous avez pu découvrir en première TV sur La Une, raconte l’histoire de Maxime Delcourt (interprété par Clément Rémiens), jeune étudiant à l’institut Auguste Armand, une grande école hôtelière qui forme les plus grands chefs de la gastronomie. Mais Clément Rémiens a-t-il vraiment des affinités avec la cuisine ?

Il explique également que c’est uniquement quand il a su qu’il allait jouer dans Ici tout commence qu’il a commencé à réellement apprendre à cuisiner. Par contre, étant installé à Sète pour les besoins de Demain nous appartient, c’est là qu’il a commencé à se créer un potager et à utiliser ses produits, et à découvrir "le goût assez dingue d’une tomate sortie d’un potager". Il partage plusieurs photos de son potager et de ses légumes sur son compte Instagram :