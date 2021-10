C’est sur le réseau social Instagram que les deux jeunes amoureux ont décidé d’affirmer leur relation de couple . Depuis quelque temps, Alizée Bochet et Lucien Belvès Mariani s’affichaient sur les réseaux sociaux , sans véritablement montrer quelle était leur relation. On pouvait juste constater qu’il passait beaucoup de temps ensemble puisque la plupart des photos d’Alizée Bochet sur son compte Instagram, ont été prises par Lucien Belvès Mariani dernièrement. Et, elle publiait également beaucoup de portraits de l’acteur mais sans jamais parler de leur relation…

Ce dimanche tout change et la toile est chamboulée lorsqu’ Alizée Bochet, l’interprète de Ludivine Rivière dans " Ici tout commence " , partage une vidéo en story sur Instagram, avec Lucien Belvès Mariani, qui incarne Lionel Lanneau. Sur cette story, on les voit (pas très bien d’ailleurs) s’embrasser.

Le doute n’est plus possible, ils sont bel et bien ensemble pour le plus grand plaisir des fans de la série dérivée de "Demain nous appartient".

