Fan d'Audrey Fleurot ? Vous devriez aimer ces trois séries

HPI, épisodes 3 et 4, le mardi 27 avril à 20h30 sur La Une, et en replay pendant 7 jours sur Auvio .

Dans cette nouvelle comédie policière , l’actrice incarne Morgane, une femme de ménage et mère de famille ayant un QI de 160. Rapidement repérée par une équipe de policiers pour qui elle nettoie les locaux, cette extravertie devient consultante sur diverses enquêtes criminelles. Parmi ses collègues, Morgane doit notamment collaborer avec Adam Karadec (Mehdi Nebbou), rapidement exaspéré par les exubérances de sa nouvelle collègue qui envoie souvent valser les procédures. Une comédie rafraîchissante dans laquelle l’actrice se lâche, laissant de côté les personnages plus austères auxquels elle nous avait habitués.

Dans cette série française clôturée en octobre 2020, l’actrice incarne Joséphine Karlsson, une avocate pénaliste brillante, mais cynique, plus intéressée par l’argent que par la justice. Animée par une haine virulente envers la police, elle mène une carrière et une vie tourmentée, jusqu’à passer une certaine période derrière les barreaux. Énorme succès, Engrenages est l’une des rares séries françaises ayant réussi à s’exporter. Vendue dans plus de 60 pays, la série a notamment été diffusée sur BBC Four et sur Netflix aux États-Unis. Un triomphe ayant inévitablement donné un coup de fouet à la carrière d’Audrey Fleurot.