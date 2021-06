Audrey Fleurot : "Morgane dans HPI me fait envie, je rêverais d’être cette fille-là"

Alors que la saison 2 est en cours d’écriture, l’actrice française espère gagner en liberté de ton pour cette deuxième salve. " Ce que j’aime dans le personnage de Morgane, c’est qu’on la voit à la poste ou à la banque et qu’elle y dit ce que je n’ose pas dire et fait ce que je n’ose pas faire. C’est très cathartique. Elle me fait envie, car je rêverais d’être cette fille-là. " La personnalité hors normes de son personnage lui permet d’ailleurs de belles envolées improvisées. " Je n’ai jamais été autant dans l’improvisation que sur cette série. C’est aussi dû au fait que je suis arrivée très en amont sur le projet. Morgane est aussi très proche de moi, de ce qui me fait marrer, de mon humour. J’essaie d’entretenir cet état enfantin, de jubilation pour trouver sans cesse des choses drôles à insuffler dans la série ". L’actrice est d’ailleurs tellement proche de son personnage qu’elle déclare même lui " acheter des vêtements sur Vinted ".

Après Le Bazar de la Charité, Audrey Fleurot sera bientôt de retour dans une nouvelle série historique, Les Combattantes (co-production RTBF). L’intrigue se déroule durant la guerre 14-18 et raconte le destin de plusieurs femmes durant cette période sombre de l’Histoire. " La Première Guerre mondiale est une matière narrative qui a été énormément exploitée, mais essentiellement du côté masculin, nous explique l’actrice. Je trouve ça intéressant de voir des femmes qui se mettent à travailler à l’usine ou se retrouvent infirmières du jour au lendemain ; ça je ne l’ai pas encore vu et je trouve ça super intéressant ".

Après Kaamelott, Un Village Français et Le Bazar de la Charité, l’attrait d’Audrey Fleurot pour les séries en costume se confirme. " J’aime les grandes sagas historiques, c’est un genre qui me plaît et qui avait un peu disparu de nos écrans. Je trouve ça chouette que la télévision renoue avec ça. J’aime l’époque en tant que spectatrice, mais aussi en tant qu’actrice : on doit mettre des costumes, et on se déguise en fait. Et moi j’ai fait ce métier pour me déguiser ", conclut-elle. En plus d’Audrey Fleurot, Les Combattantes sera également portée par Julie de Bona, Camille Lou et Sofia Essaïdi. Une épopée historique et féminine qui s’annonce fascinante.