Une nouvelle saison pour "H.A.N. : Hommes Animaux Nature" !

Cette année encore, nous vous emmenons dans l’un des plus beaux parcs animaliers de notre pays. A partir du 19 juin sur La Une, la troisième saison de la série documentaire H.A.N. : Hommes Animaux Nature vous embarque durant 5 épisodes au plus près la vie quotidienne des animaux et du personnel de la magnifique réserve naturelle de Han-sur-Lesse dont l’objectif principal est de contribuer à la survie d’espèces menacées, d’en assurer la reproduction ou la réintroduction dans leur milieu naturel. Une manière de (re) découvrir le domaine protégé de Han-sur-Lesse, situé en plein cœur de nos Ardennes et sa faune et flore d’une richesse exceptionnelle.

Rencontrez l’équipe du parc

H.A.N., c’est une histoire d’hommes, d’animaux et de nature. La réserve abrite des espèces animales souvent menacées venues des quatre coins d’Europe. Une équipe de passionnés se charge de les protéger au quotidien : Etienne, le responsable du parc, Coralie, son adjointe, et Goulven, le vétérinaire. Ils sont assistés par les soigneurs, Océane et Adrien. Le parc nous ouvre ses portes pour nous faire partager le quotidien de ces Rangers, gardiens de la nature, qui font un métier à la fois passionnant et risqué. La nature est généreuse, il revient aux hommes de la préserver.

Trois axes différents pour guider cette saison 3

Cette troisième saison s’annonce particulière et non moins palpitante, puisqu’elle se construira à travers trois axes différents qui aboutiront à une vision globale des préoccupations de nos protagonistes. Les trois axes choisis par le réalisateur donneront une richesse aux épisodes, rendant le récit passionnant grâce à l’alternance de l’adrénaline des opérations, le calme des moments d’observations avec Anna et les enjeux du quotidien de l’équipe. Cela donnera une couleur unique à chaque épisode, respectant l’ADN de H.A.N, tout en proposant une nouvelle approche pour parler de la vie de ces hommes, de ces animaux et de la nature qui les entoure. Les trois axes sont les suivants : Les opérations du vétérinaire :

La série s’attardera, comme dans les saisons précédentes, sur les opérations menées par Goulven et l’équipe du parc. Nous suivrons donc l’anesthésie de deux bisons en vue de prélèvements pour vérifier qu’ils ne soient pas porteurs de maladies avant leur réintroduction dans la nature en Bulgarie et en Azerbaïdjan. Nous verrons comment un glouton né dans le domaine sera rapatrié dans un autre zoo pour préserver son espèce. Enfin, nous apprendrons comment les cigognes se reproduisent et pourquoi les aider dans leur reproduction, etc. L’équipe et la nouvelle recrue :

Si, côté animaux il y aura beaucoup d’aventures, l’équipe n’est pas en reste. Suite au départ d’Anthony qui s’envole vers d’autres contrées, Coralie, jusque-là soigneuse, va reprendre et apprendre pour le remplacer. Parallèlement, l’arrivée d’une apprentie soigneuse, Marion, demandera une attention particulière au reste de l’équipe qui devra lui donner les clés de la connaissance de ce métier si particulier. Nous y suivrons ses maladresses du début et la verrons évoluer jusqu’à ce qu’elle soit complètement formée. L’enchanteresse :

La grande nouveauté de la saison est Anna. Du haut de ses huit ans, la fille de Goulven aimerait devenir vétérinaire comme son père. Pour Goulven, un bon vétérinaire doit d’abord apprendre à observer le fonctionnement de la nature. Il l’invite donc à venir passer du temps à Han, en accord avec l’école d’Anna. Entourée de toute l’équipe du parc, Anna apprendra à mieux observer et comprendre la nature, et à utiliser tous ses sens à l’aide d’exercices pratiques : L’ouïe, l’odorat, le toucher, la vue et le goût.

Goulven emmènera également Anna des méandres de la grotte à une source énergétique, afin de l’aider à développer et utiliser son "sixième sens", cette intuition qui nous connecte à la nature et à son énergie revigorante.

Rendez-vous le samedi 19 juin sur La Une et sur Auvio pour découvrir le premier épisode de cette troisième saison d’Hommes Animaux Nature : Les opérations du vétérinaire ! D’ici là, profitez-en pour (re) découvrir les deux premières saisons, disponibles sur Auvio ! Ce programme est disponible en version sous-titrée.