Revoir : L’établissement de la série "Grand hôtel" existe-t-il vraiment ?

Le tournage a eu lieu entre le véritable Grand Hôtel et le studio Bry-sur-Marne. Les plans en extérieurs ont été tournés au Grand Hôtel du Cap-Ferrat près de Nice alors que les plans à l’intérieur ont été réalisés en studio grâce à une recomposition presque à l’identique. Dans une interview accordée à Allo ciné le producteur Arnaud Figaret explique que le hall d’entrée de l’hôtel a également servi : "Le hall est tellement beau et chic que ça n’avait pas beaucoup de sens, économiquement et artistiquement, de le recréer. Mais tout le reste, les couloirs, les chambres, les suites, et même la salle de restaurant, a été reproduit en studio". L’équipe a profité de la fermeture hivernale annuelle de l’hôtel pour établir ses quartiers et tourner ce minisoap.