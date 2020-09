Qui est le tueur du grand hôtel, la série évènement sur La Une ?

Ce jeune serveur est interprété par Victor Meutelet, une star montante des séries française. Aperçu comme l’amoureux de Camille Lou dans le Bazar de la charité, il continue ses talents de séducteur sur Solène Herbet (alias Margaux) dans la série “Grand Hôtel”. “J’ai la chance d’être avec de très bonnes comédiennes à chaque fois. Camille Lou sur La Bazar, et Solène Hébert ici. Et à partir du moment où on joue chaque scène pour la rendre la plus crédible possible, le téléspectateur en fait ce qu’il veut. Mais on espère bien sûr qu’il ne va pas rester de marbre (rires)” confie-t-il dans Allo ciné.