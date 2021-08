"Good Doctor" : une saison 4 qui démarre en pleine pandémie

L'épisode commence juste avant que la pandémie de Covid-19 ne flambe. Puis, comme le reste de la Californie, Saint-Bonaventure est submergé par le virus. Les médecins s'isolent de leurs proches pour ne pas risquer de les contaminer. Shaun est frustré de ne pas pouvoir voir Léa qui était sur le point de réemménager avec lui. Il héberge donc Park qui ne rentre plus à Phoenix. Andrews s'est aménagé un studio dans son garage. Claire et Lim sont devenues amies, suite au décès de Melendez. De nouveaux symptômes du Covid ne cessent de se manifester, ce qui pousse les médecins dans leurs retranchements, surtout Shaun qui déteste l'imprévu. Lim se démène pour ne pas manquer de matériel. Glassman, lui, se désespère de devoir rester enfermé chez lui et sa relation avec Debbie en souffre.

The Good Doctor - Saison 4 © Jeff Weddell/ABC/Sony Pictures Television/2020 American Broadcasting Companies, Inc. All rights reserved.

Les semaines se suivent et la crise sanitaire continue. Claire tente par tous les moyens de retrouver le propriétaire d'un objet trouvé à l'hôpital, persuadée que cela apporterait réconfort à ses proches. À travers ce geste, elle essaie elle-même de se remettre de la mort de Melendez. Park fait le point avec son fils et sa femme sur leur situation familiale. Glassman accepte d'exprimer sa vulnérabilité et se réconcilie avec Debbie. Shaun a beaucoup de mal à gérer la situation, mais grâce aux conseils de Glassman, de ses supérieurs et de Léa, il finit par retrouver l'équilibre.

Good Doctor, saison 4, épisodes 1 & 2, jeudi 12 août à 20h20 sur La Une.