"Good Doctor" saison 2 : qui est Paige Spara, l'actrice qui joue Lea ?

Voisine, amie et colocataire de Shaun, Lea prend de plus en plus de place dans la vie de notre "Good Doctor". Si elle avait quitté la ville à la fin de la saison 1, son personnage a pris de l’importance dans cette deuxième salve d’épisodes à suivre chaque jeudi sur la RTBF. Mais qui se cache derrière la pétillante brune ?

Il s’agit de l’actrice américaine Paige Spara. Vous ne l’aviez jamais vue avant qu’elle ne donne la réplique à Freddie Highmore ? C’est normal, la comédienne a fait ses premiers pas dans des courts métrages avant de décrocher un petit rôle dans "Un cœur à prendre" au côté de Reese Witherspoon en 2017. "Good Doctor" n’était pas sa première série pour autant, elle s’est aussi illustrée dans la sitcom "Kevin from home", jamais diffusée par chez nous.

Depuis son apparition dans la série médicale, Paige Spara est annoncée à l’affiche de "She’s in Portlantd" avec Tommy Dewey de "Grey’s anatomy". Bonne nouvelle, elle sera aussi de retour dans la troisième saison de "Good Doctor".

Vie privée

Côté perso, on sait peu de choses sur elle. Sur les réseaux sociaux, on découvre une jeune femme pleine de peps, amoureuse de la nature et complètement gaga de sa nièce. Entre les selfies avec ses amis et les vidéos comiques où elle danse, son compte Instagram est également le bon endroit pour découvrir le côté coulisses de "Good Doctor".

En février dernier, sous une photo du casting, l’actrice en avait profité pour remercier toutes les équipes de la série. "Je ne voudrais pas me retrouver dans cette industrie avec qui que ce soit d'autre que les personnes attachées à ce projet. Vous me rendez meilleure." s’est-elle exprimée avant d’adresser un mot de remerciement à tous ceux qui prennent le temps de regarder la série, et d’en débattre.

Après une interruption d’une semaine en raison du math des Diables Rouges, "Good Doctor" revient avec trois épisodes ce jeudi 17 octobre à 20h35 sur La Une.