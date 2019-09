"Good Doctor" : ce que font les acteurs en coulisses va vous faire sourire

Mais que font les acteurs de "Good Doctor" quand ils ont un peu de temps libre durant les tournages ? On a la réponse et c’est plutôt amusant…

"On mange, on parle, on va sur les réseaux sociaux. Non sérieusement, on s’entraîne beaucoup avec les scénarios ou on parle de la scène à venir, on se prépare" explique Christina Chang (aka le Dr Lim) au micro de Purebreak quand on lui demande ce qu’il se passe en coulisses lorsqu'ils ont un peu de temps libre.

Très sérieux, vous vous dites… Mais ce qu’elle ne dit pas, c’est que parfois c’est carrément l’éclate entre deux prises sur le plateau de la série médicale à voir chaque jeudi sur La Une ! La preuve sur les réseaux sociaux des acteurs. Un compte en particulier a retenu notre attention pour faire le plein de moments "off".

Il s’agit de celui de Fiona Gubelmann, l’interprète du Dr Morgan Reznick. Si son personnage est une grande compétitrice (voire carrément peste), l’actrice qui se cache derrière est en réalité un vrai petit boute-en-train quand les moteurs arrêtent de tourner.

Celle qui met l’ambiance, c’est elle. A plusieurs reprises, l’actrice américaine de 39 ans s’est amusée à réaliser des petits clips type comédie musicale en exploitant au maximum le décor de l’hôpital, et même les figurants ! Elle a même réussi à embarquer ses camarades comme Christina Chang pour une chanson de Noël revisitée ou encore Antonia Thomas (elle-même chanteuse). On adore !

Comprenez que derrière les caméras, le casting de "Good Doctor" s’entend à merveille ! Et c’est Nicholas Gonzalez qui le dit (le Dr Melendez), en dévoilant à son tour l’ambiance sur le tournage.

On s’entend tous bien donc on se parle, on parle de nos familles. On est même souvent ensemble quand on ne travaille pas à Vancouver où est tournée la série.

Des révélations qui vont certainement réjouir les fans, tandis qu’une troisième saison est en marche.

Rendez-vous jeudi 26 septembre à 21h sur La Une pour deux nouveaux épisodes de "Good Doctor" saison 2. Cette semaine, un patient mettra en péril la sécurité de tout l’hôpital…