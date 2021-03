"Gloria", votre nouvelle série portée par Cécile Bois, à revoir sur Auvio !

Ce dimanche 14 mars, c’était la soirée de lancement de la nouvelle série Gloria, l’adaptation française de la série britannique Keeping Faith (Sous la surface) portée par Cécile Bois ! Retrouvez les épisodes en replay sur Auvio pendant une semaine !

Gloria est une mini-série composée de 6 épisodes d’environ 50 minutes. Ce dimanche 14 mars, vous avez pu découvrir les deux premiers épisodes de ce thriller psychologique dans lequel vous avez pu apercevoir bon nombre de visages familiers : Joey Starr, Bernard Le Coq, Barbara Schulz, Anne Consigny de Les Revenants ou encore Lucie Lucas, héroïne de Clem. La série est portée par Cécile Bois, qui joue ici une femme forte dans un environnement plus dramatique que celui de son rôle star dans Candice Renoir. L’intrigue commence lorsque son mari, joué par Michaël Cohen, disparaît du jour au lendemain.

Découvrez les épisodes 3 et 4 ce dimanche 21 mars dès 21h sur La Une et sur Auvio, suivi des épisodes 5 et 6 le dimanche 28 mars. En attendant, les épisodes sont disponibles en replay pendant une semaine sur Auvio, ne traînez donc pas !