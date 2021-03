"Gloria", "Un homme d’honneur" : ces remakes français inspirés de succès internationaux

La Une a accueilli ces derniers jours deux nouvelles séries françaises adaptées de fictions étrangères : Gloria et Un homme d’honneur. L’occasion pour nous de revenir sur ces remakes français issus de cartons internationaux.

8 mois après la naissance de son troisième enfant, Gloria est sur le point de reprendre le travail. Avocate de formation, elle vit dans une belle et grande maison avec son mari aimant David, leurs deux filles et leur nouveau bébé. Tout se passe pour le mieux, jusqu’au jour où David disparaît subitement, sans donner aucunes nouvelles, ni à sa famille, ni à son employeur.

Le père va alors maquiller le crime de son fils et tomber dans une spirale infernale de mensonges et de violence. Un casting de choix vient servir ce thriller intense : Kad Merad, Zabou Breitman, Gérard Depardieu, Rod Paradot, Nicolas Duvauchelle, Aure Atika, Eye Haïdara…

Après l’américaine Your Honor (avec Bryan Cranston), c’est au tour des Français d’adapter l’excellente série israélienne Kvodo . L’histoire est celle de Richard, un juge respecté, et son fils Lucas. Lorsque ce dernier commet un délit de fuite après avoir percuté avec sa voiture un motard, Richard le pousse à se livrer aux forces de l’ordre. Il change vite d’avis lorsqu’il apprend que la victime n’est autre que le fils d’un puissant mafieux. Lucas risquerait de perdre la vie s’il se dénonçait.

La vie d’Emma (Claire Keim), médecin généraliste, est chamboulée lorsqu'elle apprend que son mari (Jonathan Zaccaï) entretient une liaison. Coproduite par la RTBF, Infidèle est l’adaptation de Doctor Foster, une série britannique ayant rencontré un vif succès outre-Manche . Plus douce et sentimentale que l’originale, Infidèle parvient à reproduire le suspense de son modèle et étoffe davantage ses personnages secondaires, tels que Luigi, le fils du couple.

Sam est mère célibataire et professeur de français au collège. Ses élèves l'apprécient énormément pour sa franchise et ses idées politiquement incorrectes, mais ses actions provoquent de nombreuses plaintes et l’indignation des parents…

Avant d’être cette prof de français atypique et franche, Sam est Rita, une enseignante dans une école danoise. Créée par Christian Torpe, la série danoise est composée de 5 saisons est est toujours en cours, tout comme sa version française portée par Natacha Lindinger.

Sans oublier "Les Bracelets Rouges", héritière de la série espagnole "Polseres" ; "SKAM France" issue de la norvégienne "SKAM" ; "Je te promets", remake français de l’américaine "This is us" ; "En Thérapie", vingtième déclinaison de l’israélienne "BeTipul"…