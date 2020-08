Vianney participe à Fort Boyard pour l’association Lazare

L'Equipe jouera pour l’Association Lazare qui promeut l'habitat inclusif en animant et en développant des colocations solidaires, non mixtes, de 6 à 10 personnes. Dans chaque appartement vivent ensemble des personnes qui ont vécu à la rue ou connu la précarité et des jeunes actifs bénévoles. Chacun y a sa chambre, condition d’une vie commune équilibrée et respectueuse de l’intimité et de la liberté de chacun. Lazare existe depuis 2011.