Laurent Maistret est le prochain participant à Fort Boyard, il dévoile ses secrets

Créée en 1989 et présidée depuis juin 2019 par Brigitte Macron, la Fondation Hôpitaux de Paris- Hôpitaux de France a pour vocation de faire de l’hôpital, lieu de soins, un véritable espace de vie pour les personnes fragiles (enfants, adolescents, jeunes adultes, personnes âgées).

Son action vise à Maintenir le lien avec la famille, le milieu scolaire et la vie sociale et culturelle. Améliorer l’accueil à l’hôpital et le confort des patients. Prendre en charge les adolescents en souffrance. Soutenir ceux qui aident. Elle permet l’ouverture de maisons de répit et de maisons des aidants pour tous ceux qui prennent soin régulièrement d’un proche dépendant. Face à la crise du Covid19, le 16 mars 2020, la Fondation a mis en place un Fonds d’aide d’urgence pour permettre de répondre très rapidement aux besoins des hôpitaux et des EHPAD.