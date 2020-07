La présentatrice engagée Daphné Bürki participera à Fort Boyard

L’ESM est une association affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme (FFSS) et à la Fédération Française de Natation (FFN). L’ESM organise depuis 2019 un évènement caritatif, nommé Le MC Swim Challenge parrainé par PEF. Le MC Swim Challenge est une course caritative de nage en mer au profit des enfants atteints d’un cancer. L’équipe du MC Swim Challenge soutient chaque année, deux associations caritatives intervenant principalement sur l’hôpital de la Timone à Marseille.

Avec son équipe (PEF, Raphaël de casbianca, M Poulpe et Tom Villa), celle qui présente Je t’aime, etc sur France 2 va tenter de récolter le plus possible d’argent pour cette association en relevant les défis du fort.