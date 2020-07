Fort Boyard n’est pas de tout repos pour Claude de Koh Lanta

Il a suscité un engouement énorme sur le Net après son échec aux épreuves des poteaux en 2020. Comme il n’a pas pu accéder à la finale et empocher le pactole, ses fans se sont mobilisés en ouvrant des cagnottes pour lui faire remporter tout de même la somme de 100 000 euros. Mais le candidat a remercié les internautes et a demandé la fermeture des cagnottes.

Ce challenger impressionnant continue sur sa lancée des émissions de télé réalité d’aventures avec Fort Boyard. Il participera cet été comme candidat au profit de l’association “Les bonnes fées” créée par d’anciennes miss. À ses côtés ? Les miss Camille Cerf et Clémence Botino, l’humoriste Booder, le chanteur et acteur Tom Leeb. Avec eux, Il tentera de récolter le plus d’argent possible lorsque retentiront les mots “Felindra, tête de tigre”.