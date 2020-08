Fort Boyard met en avant une association qui porte un regard différent sur l’accueil du handicap

Ce vendredi soir retrouvez Olivier Minne et les personnages du Fort : Le père Fouras, Felindra, Blanche, Rouge, Lady Boo, le chef Willy Rovelli, Passe-partout & Passemuraille…

Pour cette nouvelle émission, Oliver Minne reçoit : Julien Arnaud, Elsa Esnoult, Gus, Gérard Vivès et Sandrine Quétier des personnalités de la télévision Française.

L'Equipe jouera pour l’Association Tombée du nid, née d’une histoire familiale hors normes. En 2013, Clotilde et Nicolas Noël, parents de six enfants, décident d’adopter Marie, une petite fille pupille de l’Etat, porteuse de trisomie 21. Deux ans plus tard, Clotilde publie un livre, intitulé Tombée du nid, qui raconte ce parcours d’adoption singulier.