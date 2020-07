Des humoristes relèvent le défi de fort Boyard

Chaque vendredi soir à 20h30, retrouvez Olivier Minne et les personnages du Fort : Le père Fouras, Felindra, Blanche, Rouge, Lady Boo, le chef Willy Rovelli, Passe-partout&Passemuraille…

Pour cette nouvelle émission, Oliver Minne reçoit : l’acteur et humoriste Gil Alma, l’animatrice et comédienne Capucine Anav, l’humoriste Jérémy Ferrari, la jeune ventriloque Le Cas Pucine et l’humoriste Eric Antoine.