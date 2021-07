Recette "Fait Maison ! Barbecue": Toast avec courgettes, concombre, avocats et sardines

Dans un programme court et quotidien, le Chef Jean-Luc Daniel apprend des recettes de Barbecue simples et délicieuses qu’il réalise dans son jardin ! Aujourd’hui, c’est Toast avec courgettes, concombre, avocats et sardines !

Tout le monde aime organiser des barbecues mais au final nous ne savons pas vraiment comment nous y prendre et nous répétons les mêmes recettes. Grâce à ce programme, le Chef Jean-Luc Daniel nous donne des nouvelles idées réalisables et nous transmet l’envie de cuisiner pour notre famille et nos amis.