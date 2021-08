Recette "Fait Maison ! Barbecue": Smash burger à ma façon

Tout le monde aime organiser des barbecues mais au final nous ne savons pas vraiment comment nous y prendre et nous répétons les mêmes recettes. Grâce à ce programme, le Chef Jean-Luc Daniel nous donne des nouvelles idées réalisables et nous transmet l'envie de cuisiner pour notre famille et nos amis.

Dans un programme court et quotidien, le Chef Jean-Luc Daniel apprend des recettes de Barbecue simples et délicieuses qu'il réalise dans son jardin !

Le smash burger est une curiosité qui nous vient tout droit de New York, un hamburger un peu particulier que ses amateurs qualifieraient volontiers de gourmet. C’est un goûtu mélange de textures dont on vous livre sans attendre tous les secrets. Un seul mot d’ordre : on écrabouille. En effet, en français, le terme "smash" signifie "écrabouiller".

- Déposez votre viande dans une poêle bien chaude. Recouvrez votre viande de papier de cuisson et ensuite écrasez fermement la viande avec une autre poêle. Et en fin de cuisson, on dépose généreusement 2 belles tranches de cheddar.