Recette "Fait Maison ! Barbecue": Sardines grillées, salsa fruitée aux piments doux

Tout le monde aime organiser des barbecues mais au final nous ne savons pas vraiment comment nous y prendre et nous répétons les mêmes recettes. Grâce à ce programme, le Chef Jean-Luc Daniel nous donne des nouvelles idées réalisables et nous transmet l’envie de cuisiner pour notre famille et nos amis.

Dans un programme court et quotidien, le Chef Jean-Luc Daniel apprend des recettes de Barbecue simples et délicieuses qu’il réalise dans son jardin ! Aujourd’hui, c’est Sardines grillées, salsa fruitée aux piments doux !

Temps total : Décongélation + 25 min de préparation + de 30 min de marinade

- Faites entièrement dégeler les sardines et épongez-les.

- Râpez l’équivalent d’1 c. à café de zeste de citron (sans la peau blanche). Pressez le citron en entier.

- Émincez l’ail et râpez-le. Hachez finement le persil et le romarin.

- Mélangez 4 c. à soupe d’huile d’olive avec 2 c. à soupe de jus de citron, l’ail, le zeste de citron, le persil et le romarin. Versez ce mélange sur les sardines et laissez mariner de 30 min au frigo.

- Entre-temps, coupez les pommes non pelées en dés d’1/2 cm, la mangue et les jeunes oignons en fines rondelles. Supprimez les graines du piment et émincez-le. Ciselez la menthe.

- Mélangez les pommes, la mangue, les jeunes oignons, le piment et la menthe avec 2 c. à soupe d’huile d’olive et jus d’1/2 citron. Salez et poivrez.