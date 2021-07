Recette "Fait Maison ! Barbecue": Salade de pâtes au Halloumi grillé et aux asperges

- Faire bouillir les penne/fusilli jusqu’à ce qu’elles soient Al dente et égoutter. Placez les pâtes dans une passoire et refroidir sous un jet d’eau froide.

1 botte d’asperges blanches

- Tenez chaque asperge par la tête et épluchez-la de haut en bas, tout autour. N’appuyez pas trop fort sur la lame et zippez la pelure en fines mèches. Ensuite, cassez le fond des asperges. Ensuite, vous remarquerez immédiatement s’ils ont été soigneusement épluchés. Vous pouvez congeler les pelures et les utiliser plus tard comme base pour une soupe d’asperges.

Sel

- Remplissez une marmite avec suffisamment d’eau froide et ajoutez une pincée de sel. Placer les asperges dans l’eau froide. Chauffer la casserole à feu moyen et porter l’eau à ébullition. Lorsque l’eau bouillonne, éteignez le feu.

- Laissez reposer les asperges dans l’eau tiède pendant quelques minutes. Attendre 5 à 10 minutes pour une grande portion. Goûtez et vérifiez entre les deux s’ils ont la bonne cuisson : toujours croquants mais toujours suffisamment moelleux à croquer.

- Égouttez les légumes sur un linge propre ou du papier absorbant.