Recette "Fait Maison ! Barbecue": Poulet des Caraïbes

Tout le monde aime organiser des barbecues mais au final nous ne savons pas vraiment comment nous y prendre et nous répétons les mêmes recettes. Grâce à ce programme, le Chef Jean-Luc Daniel nous donne des nouvelles idées réalisables et nous transmet l'envie de cuisiner pour notre famille et nos amis.

Dans un programme court et quotidien, le Chef Jean-Luc Daniel apprend des recettes de Barbecue simples et délicieuses qu'il réalise dans son jardin !

Piment vert et rouge

4 gousses d’Ail frais

1 morceau de gingembre

Le zeste et le jus de 3 citrons verts

Piment d’Espelette

Sel – Poivre

2 Cuillères à soupe de Sirop d’érable

Huile d’olive

- Coupez les piments en petits morceaux (en enlevant les pépins)

- Coupez le gingembre en petits morceaux

- Écrasez l’ail frais

- Ajoutez les zestes de citron

- Ouvrez le poulet en 2 et déposez-le dans un plat

- Ajoutez du sel et du poivre et une pincée de piment d’Espelette (sur chaque côté)

- Ajoutez y généreusement de l’huile d’olive et le jus des 3 citrons verts

- 2 Cuillères à soupe de sirop d’érable

- Déposez dessus la marinade et imprégnez la peau

- Grillez la peau du poulet sur le barbecue bien chaud, ensuite mettez le poulet sur le côté du barbecue pour qu’il cuise plus lentement durant 75 minutes à 180°.