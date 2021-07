Recette "Fait Maison ! Barbecue": La Shakshuka de Jean-Luc !

Tout le monde aime organiser des barbecues mais au final nous ne savons pas vraiment comment nous y prendre et nous répétons les mêmes recettes. Grâce à ce programme, le Chef Jean-Luc Daniel nous donne des nouvelles idées réalisables et nous transmet l’envie de cuisiner pour notre famille et nos amis.

Dans un programme court et quotidien, le Chef Jean-Luc Daniel apprend des recettes de Barbecue simples et délicieuses qu’il réalise dans son jardin ! Aujourd’hui, Jean-Luc nous présente sa Shakshuka maison !

1 échalote

1 gousse d’ail

½ piment rouge

Huile d’olive

- Épluchez et émincez l’échalote en rondelles, l’ail et le piment.

- Ajoutez un filet d’huile d’olive sur un plat (type tajine, c’est idéal) bien chaud au barbecue

3 pincées de paprika fumé

3 pincées de cumin

3 pincées de ras el-hanout

3 pincées d’origan séché

3 pincées de curcuma

- Ajoutez les épices au mélange sur le barbecue.

1 branche de romarin

Quelques brins de thym

- Ciselez les herbes et ajoutez-les au tajine.

2 poivrons rouges

4 tomates

- Coupez en lanières les poivrons. Coupez en cubes les tomates. Ajoutez le tout au tajine.

1 cuillère à soupe de purée de tomates

1 bouteille de passata

- Ajoutez la purée de tomates et la passata et laissez frire avec les légumes.

20 cl d’eau

Une pincée de sel

- Mettez un peu d’eau dans la bouteille en verre de la passata, secouez la bouteille et ajoutez le liquide supplémentaire à la sauce tomate. 30 minutes de cuisson.

4 œufs

- Pochez les œufs directement dans la sauce tomate. Mettez le couvercle du tajine et laissez cuire environ 5 minutes.

200g de féta

- Émiettez la feta dans un bol.

80g de pignons de pin

½ bouquet de persil plat

2 pincées d’origan

1 bouquet de coriandre.

- Retirez le couvercle du tajine et retirez le tajine du feu. Soulevez délicatement les œufs. Saupoudrez la feta et les pignons de pin sur la sauce tomate. Hachez finement le persil et la coriandre, parsemez le tout. Ajoutez l’origan et terminez par un filet d’huile d’olive

Pain marocain (1/2 par personne)

- Servez le plat avec du pain.