Recette "Fait Maison ! Barbecue": Côtelettes d’agneau – Sauce raïta

Dans un programme court et quotidien, le Chef Jean-Luc Daniel apprend des recettes de Barbecue simples et délicieuses qu’il réalise dans son jardin ! Aujourd’hui, c’est Côtelettes d’agneau, fregola sarda (salade de pâtes), sauce raïta et courgettes grillées ! Tout le monde aime organiser des barbecues mais au final nous ne savons pas vraiment comment nous y prendre et nous répétons les mêmes recettes. Grâce à ce programme, le Chef Jean-Luc Daniel nous donne des nouvelles idées réalisables et nous transmet l’envie de cuisiner pour notre famille et nos amis.

Préparation des côtelettes d’agneau

4 cuillères à soupe d’huile d’olive

Quelques brins de romarin

2 cuillères à café de thym

Sel et poivre

1 gousse d’ail poivre

800 g de côtelettes d’agneau - Assaisonnez la viande avec du sel et du poivre.

- Déposez les côtelettes directement sur le grill pour bien la saisir durant 5 minutes de chaque côté.

- Ensuite, mettez-les dans un plat avec du thym, du romarin et de l’huile d’olive.

- Râpez une gousse d’ail. Laissez mariner les côtelettes d’agneau dedans.

Préparation de la salade de pâtes sarde

2 courgettes

4 cuillères à soupe d’huile d’olive

Sel et poivre

10 feuilles de menthe

½ bottes de persil plat.

2 cuillères à soupe de jus de citron vert

½ Concombre

250gr de pâtes fregola - Coupez les courgettes en longues tranches et placez-les dans un bol.

- Assaisonnez avec du sel, du poivre, de l’huile d’olive.

- Grillez les courgettes au barbecue.

- Cuisez la fregola (pâtes) et déposez-la froide dans un plat.

- On y ajoute ensuite les courgettes coupées, la menthe et le persil plat - Ajoutez des petits cubes de concombre, l’huile d’olive et le jus de citron.

Préparation de la sauce raïta

6 cuillères à soupe de yaourt grec

Le jus d’1 citron vert

½ Concombre

Sel et poivre - Utilisez un linge humide sur lequel vous râpez le concombre avec la peau. Cette opération a pour but d’enlever un maximum d’eau du concombre. Pour cela, pressez les morceaux du concombre à l’intérieur du linge humide et débarrassez-vous de l’eau.

- Mettez le concombre dans un saladier et ajoutez le yaourt. Mélangez.

- Salez et poivrez. Ajoutez enfin le jus du citron. Mélangez bien la sauce. - Coupez la viande et disposez-la sur les pâtes sardes avec la sauce à part.

Bon appétit !